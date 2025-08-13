Ambachtelijk ijs nooit ver weg, aantal ijssalons flink gegroeid

Zwemmen en ijs eten. Zeg nou zelf, iets anders willen we toch niet tijdens de hitte zoals nu? Gelukkig is het aantal plekken waar we voor een overheerlijk ambachtelijk gemaakt ijsje terecht kunnen niet gering, sterker nog: er komen er steeds meer bij. Lag het aantal ijssalons in 2015 nog op 591, 10 jaar later kruipt het al richting de 1000, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Iemand die nog geen 3 maanden geleden zijn eigen salon opende in Aalsmeer is de 50-jarige Mastos Aerdts. Na jarenlang in het wereldje rondgelopen te hebben, dacht hij: nu ga ik voor mezelf beginnen. Mastos: "Het romantische beeld dat veel mensen hebben klopt niet, het is keihard werken namelijk. Maar als het je passie is, doe je dat graag."

Mastos staat op zomerse dagen al snel 10 uur ijs te draaien. "En als ik klaar ben, moet alles ook nog schoon worden gemaakt. Ik ben om 10.00 uur in de zaak en ben 23.00 uur weer thuis."

Ik verkoop geen ijs, maar een glimlach. Mastos

En dat harde werken is voor sommigen gewoon te veel. "Ik ken een dame die 4 maanden geleden is gestart maar nu alweer gaat stoppen, het valt haar enorm tegen. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Het mooie is: we maken mensen blij in de winkel. Ik zeg altijd: ik verkoop geen ijs, maar een glimlach."

's Avonds of 's middags een ijsje?

Maar te warm is niet goed voor de verkoop, legt Mastos uit. "Mijn opa zegt altijd: 'vrouwen bloot, handel dood'. Bij lekkere temperaturen komen klanten overdag, als het te heet is denkt men 's avonds pas aan een ijsje."