Fastfoodrestaurants schieten als paddenstoelen uit de grond in Nederland

Nederland heeft de afgelopen tien jaar een flinke toename van fastfoodrestaurants gezien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal van dit soort eetplekken met meer dan de helft is gestegen. Begin 2024 telde ons land ruim 19.000 fastfoodrestaurants, terwijl dat er in 2014 nog slechts 12.600 waren.

Van de in totaal 37.800 eetplekken in Nederland bestaat iets meer dan de helft uit fastfoodzaken. Hieronder vallen niet alleen bekende ketens, maar ook cafetaria's, ijssalons, broodjeszaken en eetkramen. In 2014 waren er nog meer traditionele restaurants, maar die zijn nu ingehaald door de snelle hap.

Vooral in grote steden en toeristische gebieden

Vooral in de vier grootste steden zijn veel fastfoodrestaurants te vinden. Zo telt Amsterdam er maar liefst 1560, gevolgd door Rotterdam met 920, Den Haag met 785 en Utrecht met 450. Ook in toeristische gemeenten, zoals de Waddeneilanden en Zandvoort, is de dichtheid van fastfoodzaken hoog.

In tegenstelling tot de rest van het land, waar fastfoodrestaurants blijven groeien, is het aantal eetgelegenheden begin 2023 licht gedaald vergeleken met het jaar ervoor.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Minste fastfood in Staphorst

Opvallend is dat in het oosten en noordoosten van Nederland veel minder fastfoodrestaurants te vinden zijn. Staphorst spant de kroon met de laagste verhouding: hier is slechts één vestiging per 3000 inwoners, aldus het CBS.

Hart van Nederland/ANP