Zonovergoten lentedag voor de boeg: tot 19 graden en kans op record

Donderdag begon regionaal met dichte mist. Daarvoor gold in de vroege ochtend korte tijd code geel, onder meer in Groningen en Gelderland. In de loop van de ochtend lost de mist op en komt de zon steeds beter tevoorschijn, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Met veel zon loopt de temperatuur flink op. In het zuidoosten kan het kwik stijgen tot 19 graden. Daarmee is de kans aanwezig dat ergens in het land opnieuw een nieuw datumrecord wordt gemeten.

In de avond en in de nacht naar vrijdag trekken enkele sluierwolken over, maar het blijft overwegend helder. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten daalt de temperatuur in het binnenland tot lokaal dichtbij het vriespunt.

Vrijdag 20 graden

Vrijdag laat opnieuw veel zon zien. In het zuidoosten kan het plaatselijk zelfs 20 graden worden. In het weekend en op maandag blijft het droog en zacht met maxima rond 16 à 17 graden. Vanaf dinsdag zakt de temperatuur geleidelijk iets en neemt de kans op een bui toe.

Wil je weten wat het weer verder gaat doen? Meteoroloog Robert de Vries vertelt het in de video hierboven.