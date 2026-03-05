Volg Hart van Nederland
Code geel om plaatselijk dichte mist in Gelderland en Groningen

Vandaag, 06:29

Dichte mist zorgt donderdagochtend voor gevaarlijke situaties op de weg in delen van Gelderland en Groningen. Het KNMI heeft code geel afgegeven omdat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Vooral wie vroeg de weg op moet, kan daar last van krijgen.

De waarschuwing geldt voor het noordoosten van Gelderland en het oosten van Groningen. Volgens het KNMI kan de mist het verkeer flink hinderen. Automobilisten, maar ook fietsers en andere weggebruikers moeten rekening houden met plotseling slecht zicht.

Waar is de mist het dichtst?

Het gaat specifiek om het noordoosten van Gelderland en het oosten van Groningen. In die regio's kan het zicht op sommige plekken teruglopen tot minder dan 200 meter. Dat betekent dat je andere voertuigen of verkeerslichten pas laat ziet.

De waarschuwing is van kracht tot 8.00 uur. Daarna zal de mist geleidelijk optrekken, verwacht het weerinstituut.

Wat betekent code geel voor weggebruikers?

Code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer. In dit geval gaat het om dichte mist die voor verraderlijke situaties kan zorgen, vooral tijdens de ochtendspits.

Wie de weg op gaat in de getroffen gebieden, doet er goed aan extra afstand te houden en de snelheid aan te passen. Het KNMI roept weggebruikers op alert te zijn zolang de mist aanhoudt.

Door ANP

