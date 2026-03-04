Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Flinke wolk Saharastof onderweg naar Nederland: dit merk je ervan

Weerbericht

Vandaag, 15:35

Link gekopieerd

Vanaf vrijdag hangt er een flinke wolk Saharastof boven Nederland. Door een stevige zuidelijke stroming wordt het stof vanuit Noord-Afrika onze kant op geblazen. De zon kan daardoor fletser lijken, ook al is er geen wolkje aan de lucht.

Als het hard waait boven de Sahara, komt fijn zand hoog in de lucht terecht. De kleinste deeltjes stijgen tot zo'n 5 kilometer hoogte. Een krachtig hogedrukgebied boven Centraal-Europa duwt de wind op grote hoogte recht vanuit Noord-Afrika naar ons land. In een paar dagen tijd bereiken de stofdeeltjes zo Nederland.

Lucht kan roder kleuren dan normaal

Omdat het stof zo hoog zit, merken mensen met gevoelige luchtwegen er nauwelijks iets van. Aan de grond blijft de lucht gewoon schoon. Toch verandert het zicht: het zonlicht wordt anders verspreid door de stofdeeltjes, waardoor de zon minder fel oogt.

Vooral bij zonsopkomst en zonsondergang valt het op. De lucht kan veel roder kleuren dan normaal. Zonlicht lijkt wit, maar bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Blauw licht wordt makkelijker verstrooid, rood en oranje licht gaan verder door de atmosfeer heen. Het Saharastof versterkt dat effect, waardoor de warme tinten intenser worden.

Wasstraat

Het verschijnsel komt meerdere keren per jaar voor. Meestal merk je er weinig van. Pas als het regent, kan er een bruine laag op auto's achterblijven. Dat gebeurt dit weekend niet, want het blijft droog. Vanaf maandag neemt de kans op regen toe. Als er dan nog genoeg stof in de lucht zit, kan dat wel zichtbaar worden. Overigens hangt er ook veel stuifmeel in de lucht, wat soms voor verwarring zorgt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Temperatuur loopt op: derde warmterecord deze week
Temperatuur loopt op: derde warmterecord deze week
Warmterecord in zicht op zonnige lentedag
Warmterecord in zicht op zonnige lentedag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.