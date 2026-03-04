Flinke wolk Saharastof onderweg naar Nederland: dit merk je ervan

Vanaf vrijdag hangt er een flinke wolk Saharastof boven Nederland. Door een stevige zuidelijke stroming wordt het stof vanuit Noord-Afrika onze kant op geblazen. De zon kan daardoor fletser lijken, ook al is er geen wolkje aan de lucht.

Als het hard waait boven de Sahara, komt fijn zand hoog in de lucht terecht. De kleinste deeltjes stijgen tot zo'n 5 kilometer hoogte. Een krachtig hogedrukgebied boven Centraal-Europa duwt de wind op grote hoogte recht vanuit Noord-Afrika naar ons land. In een paar dagen tijd bereiken de stofdeeltjes zo Nederland.

Lucht kan roder kleuren dan normaal

Omdat het stof zo hoog zit, merken mensen met gevoelige luchtwegen er nauwelijks iets van. Aan de grond blijft de lucht gewoon schoon. Toch verandert het zicht: het zonlicht wordt anders verspreid door de stofdeeltjes, waardoor de zon minder fel oogt.

Vooral bij zonsopkomst en zonsondergang valt het op. De lucht kan veel roder kleuren dan normaal. Zonlicht lijkt wit, maar bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Blauw licht wordt makkelijker verstrooid, rood en oranje licht gaan verder door de atmosfeer heen. Het Saharastof versterkt dat effect, waardoor de warme tinten intenser worden.

Wasstraat

Het verschijnsel komt meerdere keren per jaar voor. Meestal merk je er weinig van. Pas als het regent, kan er een bruine laag op auto's achterblijven. Dat gebeurt dit weekend niet, want het blijft droog. Vanaf maandag neemt de kans op regen toe. Als er dan nog genoeg stof in de lucht zit, kan dat wel zichtbaar worden. Overigens hangt er ook veel stuifmeel in de lucht, wat soms voor verwarring zorgt.