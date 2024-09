Nazomerperiode breekt aan, temperaturen tot 25 graden verwacht

We hebben zaterdag al even kunnen proeven aan het heerlijke nazomerweer, en deze mooie dagen gaan we de komende week vaker zien. Er is namelijk een prachtige nazomerweek op komst, meldt weervrouw Laura Osinga.

Hoewel we zondag de zon minder vaak gaan zien dan zaterdag, belooft het een mooie dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden.

In het binnenland trekken er wolkenvelden over, die er met name in het noorden voor kunnen zorgen dat de zon zich wat minder vaak laat zien. In het westen is er meer ruimte voor de zon.

Temperatuur in de lift

Na het weekend gaat de temperatuur in de lift en kunnen we vanaf woensdag de jas aan de kapstok laten hangen. De temperatuur stijgt en het wordt ongeveer 24 graden. Lokaal is er kans om de 25 graden aan te tikken. Daarmee gaan we een heerlijke nazomerperiode tegemoet met veel zon en hoge temperaturen.