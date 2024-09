Nazomer keert terug: vanaf woensdag dagenlang zonnig en 25 graden

Berg je korte broek en zonnebril nog maar niet op, de nazomer keert terug! Een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië zorgt ervoor dat na het weekend een droge en warme oostenwind opsteekt. Vanaf woensdag wordt het zonnig en komt de temperatuur dagenlang rond de zomerse 25 graden uit.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Na een recordwarme start van september liet afgelopen week de herfst zich voor het eerst zien. Buien met onweer, hagel en veel neerslag trokken over het land en De Bilt noteerde afgelopen dinsdag met 54 millimeter zelfs de natste septemberdag ooit gemeten.

In Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel is deze maand op sommige plekken met 80 tot 110 mm nu al de normale regenhoeveelheid voor heel september gevallen.

Als klap op de vuurpijl kwam het vrijdagochtend ook nog eens tot de eerste nachtvorst na de zomer. Op de vliegbasis in Twente daalde de temperatuur op klomphoogte tot - 0,3 graden.

Voorproefje

Liefhebbers van zonnig en warm nazomerweer kunnen opgelucht ademhalen. De handschoenen kunnen namelijk weer terug de kast in en de korte broek kan volgende week weer aan.

Dit weekend krijgen we al een voorproefje. Zaterdag schijnt de zon flink en blijft het voor het eerst deze week in het hele land droog. Na een koude start met in het oosten temperaturen rond 4 graden, wordt het in de middag ongeveer 18 graden. Omdat de noordwestenwind niet harder waait dan een windkracht 2 tot 3, voelt het in de zon heel lekker aan.

Zondag heeft het binnenland veel ochtendgrijs en dat lost overdag maar moeizaam op. In het westen van het land, zeker de kustregio, schijnt de zon wel volop en er staat nauwelijks wind. Later in de middag breekt op steeds meer plekken de zon door bij 19 graden. Dat zijn ook normale temperaturen voor half september.

Nazomer keert terug

Maandag hebben we een dipje met meer bewolking en een paar lichte buien. Toch wordt het met 20 graden wel iets warmer. Dinsdag komt er nog een graadje bij. Dan is het droog met een mix van wolken en zon.

Vanaf woensdag komt een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië te liggen. Dat staat in ons land garant voor een droge en ietwat schrale oostenwind en in dit geval voert die oostenwind ook nog warme lucht aan, doordat het afgelopen weken extreem warm was in Rusland en Oost-Europa. De temperatuur schiet bij volop zon vanaf woensdag meteen richting de 25 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied blijft de temperatuur iets achter.

Volgens de laatste berekeningen houdt het nazomerweer dagenlang aan, mogelijk tot in het volgende weekend.