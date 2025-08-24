Na koude nacht staat ons een wisselvallige week te wachten

We kunnen ons opmaken voor een wisselende week met zomerse temperaturen, maar ook kans op buien. Na een koude nacht, waarbij in Eindhoven de eerste grondvorst van dit seizoen met -0,3 graden een feit is, staat ons zondag een zonnige dag te wachten waarbij er wel een kans is op een enkele bui. En die wisselvalligheid zet ook de rest van de week door, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Zondag is er van tijd tot tijd zon. In het noordwesten zou nog een buitje kunnen vallen. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwestelijke richting. In de avond en nacht trekken vooral over het noorden enkele wolkenvelden voorbij, maar het blijft op de meeste plaatsen droog.

De week begint maandag vooral in het noorden met veel wolkenvelden. In Groningen kan daarbij ook een bui vallen. Verder naar het zuiden is er meer zon en in de zuidelijke provincies wordt het met 25 tot 26 graden zelfs een zonnige, zomerse dag. In het noorden liggen de temperaturen rond de 21 à 22 graden.

Wisselvallige week

Dinsdag kunnen we ons opmaken voor de warmste dag van de week. Met temperaturen rond de 25 graden is er geregeld zon. In het zuidoosten kan de temperatuur zelfs oplopen tot maximaal 28 graden. Op woensdag kan er lokaal een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur doet een klein stapje terug, maar in het binnenland wordt het nog wel zomers warm met 25 of 26 graden.

Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger met enkele buien en gaat het kwik elke dag een stapje verder omlaag, maar met gemiddeld 22 of 23 graden is het zeker nog niet koud voor de tijd van het jaar.