Zomerwarmte maakt plaats voor koeler en wisselvalliger weer

Na een reeks warme zomerdagen verandert het weerbeeld deze week geleidelijk. De zon laat zich nog wel zien, maar wolken en een frisse noordelijke wind zorgen voor lagere temperaturen. Daarmee krijgen we een mix van zomerse momenten en een wat koeler, wisselvalliger weerbeeld.

De dag begint woensdag vrij somber, met flink wat bewolking in het grootste deel van het land. Richting het zuidoosten is er meer ruimte voor de zon. Uit de bewolking kan in het noordoosten af en toe ook een klein buitje vallen. Gedurende de ochtend klaart het vanuit het noorden op. De wolken breken en we krijgen een mix van zon en sluierbewolking. De temperaturen liggen wat lager dan de afgelopen dagen, met maxima van 21 tot 25 graden.

Koelere dagen

Donderdag wordt het een stukje koeler. Met een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden wordt koelere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur iets verder daalt. Het wordt 18 tot 24 graden. De zon laat zich nog geregeld zien, maar er trekken ook wolkenvelden over. Lokaal kan een bui vallen.

Ook de dagen erna blijft het nog even koel zomerweer: iets aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het weerbeeld blijft een mix van wolken en zon, met de grootste kans op een bui in het noorden. In het zuiden schijnt de zon het vaakst. In de nieuwe week lijkt de temperatuur weer wat op te lopen.