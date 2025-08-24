Terug

Eerste lokale grondvorst van het seizoen gemeten, 'bijna recordvroeg'

Extreem weer

Vandaag, 07:23

De temperatuur daalde aan het einde van de nacht in Eindhoven naar -0,3 graden aan de grond en daarmee is de eerste lokale vorst aan de grond van het seizoen al gemeten. En dat is bijna recordvroeg. Dat meldt weerman Robert de Vries.

In 1973 kwam het nog iets eerder in het seizoen tot de eerste lokale vorst aan de grond, toen al op 22 augustus. In Twente werd toen -2,2 graden gemeten. Gemiddeld gezien komt de eerste lokale vorst aan de grond van het seizoen voor op ongeveer 28 september. Vorig jaar werd op 13 september de eerste lokale grondvorst van het seizoen gemeten. In Twente werd toen -0,3 graden gemeten.

In de periode 20 juli tot en met 21 augustus heeft het nog nooit ergens in het land gevroren op een officieel meetpunt van het KNMI.

September

In augustus komt het niet vaak tot vorst aan de grond, maar in september is het al geen zeldzaamheid meer. In de periode van 2018 tot en met 2022 kwam het elke keer tot de eerste lokale vorst aan de grond in september. In de jaren 2016 en 2017 vroor het in oktober pas voor het eerst aan de grond op een KNMI-station.

In 2014 daalde de temperatuur pas op 5 november voor het eerst aan de grond onder het vriespunt. Dat was recordlaat.

Komende nacht

De komende nacht kan de temperatuur weer behoorlijk onderuit gaan. Op beschutte plekken zou het kwik rond het vriespunt kunnen uitkomen in het binnenland of in een enkele duinpan langs de westkust. Daarmee is het bibberen voor de mensen die nog op de camping staan.

