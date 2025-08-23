Restanten orkaan Erin 'gooien weer in ons land op de schop'

Er staat een wisselvallig weekend voor de deur. Er trekt flink wat bewolking over het land, maar er is van tijd tot tijd ook ruimte voor zon. Volgende week merken we de restanten van ex-orkaan Erin: "Die gaan het weer bij ons toch wel een beetje op de schop gooien", aldus weerman Robert de Vries.

Zaterdagochtend trekt er flink wat bewolking over het land, maar de zon laat zich ook af en toe zien. In het zuidoosten valt nog wat regen en ook in het noordoosten komt een bui voorbij. Langs de kust kan de wind soms stevig zijn met windkracht 5.

In de middag klaart het vooral vanuit het noorden vaker op, al blijft in het oosten een enkel buitje mogelijk. Het wordt 18 tot 21 graden bij een noordelijke wind. In de avond en de nacht kan er in het noordoosten opnieuw een bui vallen. Elders blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen. Waar het helder wordt, kan het flink afkoelen tot zo’n 6 graden in het binnenland.

Zondag is er van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog, maar een enkel buitje in het noorden van het land sluit De Vries niet uit. De wind houdt zich rustig en komt uit een westelijke richting in de middag. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden.

Ex-orkaan Erin

Vanaf maandag merken we de invloed van ex-orkaan Erin. Die voert allereerst warmere lucht aan, waardoor het gemiddeld 24 graden wordt. Het kwik stijgt in het binnenland tot boven de 25 graden. Dinsdag wordt de warmste dag van de week. Op grote schaal wordt het zomers warm en in het binnenland kan het 27 graden worden. Het blijft daarbij droog, al verschijnen er wat meer wolken.

Diezelfde ex-orkaan zorgt er daarna voor dat het later in de week wisselvalliger gaat worden. Na dinsdag gaat de temperatuur ook weer omlaag. Met 23 graden is het nog steeds aangenaam, maar er gaan later op woensdag en vooral donderdag weer buien vallen.