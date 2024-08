Mooie zomerse week in aantocht met temperaturen tot 25 graden

Het beloven een aantal mooie dagen te worden in de komende dagen, al wordt dat wel afgewisseld met enkele momenten van regen. Zaterdagmiddag moeten de bewoners in het zuidoosten van het land nog rekening houden met wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Richting het noordwesten is er meer ruimte voor de zon, en in het binnenland kan de temperatuur oplopen tot een aangename 25 graden.

In de avond en nacht trekt er echter weer meer bewolking over Nederland, vooral vanuit het zuidwesten. De zuidoostelijke helft van het land krijgt te maken met de dikste wolken. In regio’s zoals Limburg, het oosten van Brabant, de Achterhoek en Twente kan enige tijd regen vallen. Zuid-Limburg moet zelfs rekening houden met flinke regenval. In het noordwesten zijn enkele opklaringen mogelijk, terwijl de temperatuur daalt naar 13 graden in het noordoosten en 16 graden in het zuiden. De wind blijft zwak en komt uit het noordoosten.

Zondag houdt het zuidoosten van Nederland te maken met bewolking en mogelijk wat lichte regen in Limburg. Verder naar het westen en noordwesten is er meer zon, en de temperatuur schommelt tussen de 21 en 23 graden. De wind is overwegend zwak, maar kan langs de westkust matig toenemen naar kracht 4 in de loop van de dag.

Zonnige maandag

De komende week begint goed met 24 graden op maandag en een zon die zich geregeld laat zien. Dinsdag begint eveneens zonnig, maar vanuit het westen neemt in de loop van de dag de kans op buien toe. Het blijft echter aangenaam warm met 25 graden. Woensdag koelt het tijdelijk af naar 20 graden, maar aan het einde van de week loopt de temperatuur weer op.