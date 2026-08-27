Maansverduistering op komst: op deze plekken zie je hem het best

In de nacht van donderdag op vrijdag is een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Daarvoor moet je wel vroeg uit de veren. Het verschijnsel begint om 03.23 en bereikt om 06.14 uur het hoogtepunt. Al wordt het nog best lastig om het te spotten, meldt meteoroloog Robert de Vries.

In bovenstaande video zie je hoe Nederland twee weken geleden in de ban was van de gedeeltelijke zonsverduistering.

In Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Noord-Brabant heb je de meeste kans. Daar zijn vannacht mogelijk wat opklaringen en daarnaast staat de maan tijdens het hoogtepunt van de gedeeltelijke verduistering ook laag boven de westzuidwestelijke horizon.

In het grote deel van Nederland heb je een stuk minder kans om een glimp op te vangen van de verduistering. Voornamelijk in het noorden en oosten wordt het moeilijk, daar heb je maar 0 tot 10 procent kans om de maansverduistering te zien.

Kaartje maansverduistering 28 augustus

Niet zeldzaam

Vrijdagochtend gaat het om een gedeeltelijke maansverduistering. Daarbij wordt 93 procent van de maan bedekt door de schaduw van de aarde. Een maansverduistering ontstaat wanneer de aarde tussen de maan en de zon staat. Om 09.04 uur is het verschijnsel weer voorbij.

Een maansverduistering is niet zeldzaam. In september vorig jaar was er nog een volledige maansverduistering. De volgende gedeeltelijke maansverduisteringen zijn op 12 januari 2028 en 6 juli 2028. De eerstvolgende totale maansverduistering gebeurt op een bijzondere dag, namelijk oudejaarsavond 2028.