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Vijf kinderen en dertien volwassenen hebben oogschade na zonsverduistering

Vijf kinderen en dertien volwassenen hebben oogschade na zonsverduistering

Zorg

Vandaag, 17:34

Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn er zeker achttien patiënten geregistreerd met schade aan het netvlies door het kijken in de zon. Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gaat het om vijf kinderen en dertien volwassenen.

Het NOG heeft geen officieel onderzoek gedaan, maar in de week van 12 augustus zijn oogartsen uit heel Nederland gevraagd om het aantal patiënten met oogklachten door de zonsverduistering te noteren.

Van huwelijksaanzoek tot laskap: zo keek Nederland naar zonsverduistering:

ZIEN: Nederland in de ban van de zonsverduistering
8:06

ZIEN: Nederland in de ban van de zonsverduistering

Vlekken zien

De meerderheid van de meldingen gaat "om het zien van vlekken" en is dus volgens het NOG van milde aard. "Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de getroffen patiënten volledig zullen herstellen, is nog niet te zeggen." Het NOG verwacht dat er over een jaar een beeld kan worden gegeven van het uiteindelijke herstel.

Het NOG meldt dat uitgebreide media-aandacht voor "veilig kijken naar de zonsverduistering" mogelijk voor bewustwording heeft gezorgd.

Door ANP

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