Prachtige plaatjes! Zo zag de maansverduistering eruit

Als je vrijdagochtend in alle vroegte naar buiten keek, kon je een bijzonder schouwspel aanschouwen. In verschillende delen van Nederland was een gedeeltelijke maansverduistering te zien, wat prachtige beelden opleverde.

De eclips begon rond 5.00 uur Nederlandse tijd. Inmiddels is de maan in Nederland alweer ondergegaan, waardoor een totale maansverduistering hier niet zichtbaar was.

Op sociale media deelden vroege vogels prachtige plaatjes van de verduistering.

Bij een totale maansverduistering staat de aarde precies tussen de maan en de zon. De aarde blokkeert daarbij het zonlicht, waardoor de maan in de schaduw komt te liggen. Door de dampkring buigt er echter nog wat zonlicht om de aarde heen, vooral rood licht, wat de maan een rode gloed geeft. Daarom wordt een maansverduistering ook wel een bloedmaan genoemd.

September

De eerstvolgende kans om een maansverduistering te zien is in september. Voor een volledige maansverduistering moeten we nog wat langer wachten: die is voorspeld op 20 december 2029. Dan zal het spektakel van begin tot eind te zien zijn. De laatste keer dat dit gebeurde, was in september 2015.