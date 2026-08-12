Van huwelijksaanzoek tot laskap: zo keek Nederland naar zonsverduistering

Nederland keek woensdagavond massaal omhoog voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op stranden, pleinen en andere open plekken verzamelden zich grote groepen mensen, vaak met een eclipsbril op hun neus.

Op het Zuiderstrand in Den Haag was het erg druk, net als op de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal. Webcambeelden uit Hoek van Holland, bij de Wassenaarse Slag en in Zandvoort lieten grote mensenmassa's zien.

De drukte was ook op de weg te merken. Volgens de ANWB ontstonden aan het begin van de avond files richting de stranden. Vooral op wegen naar Zandvoort, Bloemendaal en Castricum en bij Beverwijk stond het vast.

Meteoroloog Robert de Vries zat op de Westermeerdijk tussen Urk en Espel helemaal klaar met zijn vergiet:

Beeld: Robert de Vries

En hij was niet de enige die op de zonsverduistering was afgekomen:

Beeld: Robert de Vries.

Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. En dat leverde veel applaus op van de badgasten.

In Egmond aan Zee werden mensen wel heel creatief. Een vergiet, een laskap, lasglas, een cd en een brilletje in één foto:

Mensen kijken op totaal verschillende manieren.

Ook in de rest van Nederland gingen mensen massaal naar buiten om de zonsverduistering te bekijken. Zoals hier, bij het Dak van Brabant in Mierlo:

Beeld: SQ Vision

Beeld: SQ Vision

De Afsluitdijk trok eveneens de nodige mensen die de zonsverduistering wilden zien:

Beeld: CAMJO media

Beeld: CAMJO media

In Noordpolderzijl verzamelden zich ook flink wat mensen om het natuurverschijnsel te bekijken:

Beeld: ANP

Beeld: ANP

Ook druk in steden

Niet alleen aan de kust verzamelden mensen zich. In Utrecht ontstond bij de Nedereindse Plas even na 19.00 uur zelfs een klein verkeersinfarct.

Ook het Museumplein in Amsterdam liep vol met mensen die de eclips wilden zien. Net zoals het dakterras van het NEMO Science Museum:

Beeld: ANP

Beeld: ANP

In Rotterdam zochten mensen onder meer de Euromast op om te kijken:

Beeld: MediaTV