Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerste lokale zomerse dag is een feit: dit dorp heeft de primeur

Weerbericht

Vandaag, 19:10

Link gekopieerd

De eerste lokale zomerse dag van dit jaar is een feit. Vrijdagmiddag rond 16.40 uur steeg de temperatuur in het Limburgse Ell naar 25,1 graden. Het is vrij normaal voor de tijd van het jaar dat het nu zomers wordt, want volgens het huidige klimaat stijgt het kwik rond 3 mei naar 25 graden of meer ergens in het land, aldus meteoroloog Robert de Vries.

De laatste keer dat het zomers werd in ons land was op 20 september vorig jaar; in Maastricht werd het toen 25,9 graden. De komende uren wordt het op meer plaatsen nog zomers in het zuiden.

Droogte

Het zonnige weer zorgt ook voor veel verdamping, in combinatie met een uitdrogende oostenwind. Inmiddels hebben we al een neerslagtekort van 74 millimeter en dat zal de komende twee weken verder oplopen tot 94 millimeter. We zitten op dit moment boven de lijn van het recorddroge jaar 1976.

Een vonkje in de natuur is al genoeg voor een flinke natuurbrand, dat hebben we de afgelopen dagen kunnen zien:

Meerdere natuurbranden woeden in het land
0:52

Druppel op de gloeiende plaat

Dit weekend hebben we nog wel te maken met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In de middag komen we boven de 20 graden uit, in het zuidoosten morgen mogelijk nog zomers met 25 graden. Wel krijgen we in de loop van de dag te maken met enkele stevige buien vanuit het zuiden. Daarbij kunnen onweer, hagel en veel regen in korte tijd voorkomen. Lokale wateroverlast is mogelijk, want de grond is gortdroog en kan daardoor slecht een grote hoeveelheid water in korte tijd opnemen.

Ook kan er lokaal wat gladheid ontstaan op de weg doordat er behoorlijk wat olie- en rubberresten liggen. Doordat het enige tijd droog is geweest, is dat niet van de weg afgespoeld. Zodra het nu gaat regenen, kan er tijdelijk een glad laagje ontstaan.

Tijdelijk frisser

Volgende week daalt de temperatuur verder. Op Bevrijdingsdag in het zuidoosten een bui, maar ook ruimte voor de zon bij 15 à 16 graden. Al met al zijn dat vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Tijdens het volgende weekend (9/10 mei) lijkt de temperatuur weer op te lopen richting een graad of 20.

Foto: Ab Donker

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.