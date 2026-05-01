Eerste lokale zomerse dag is een feit: dit dorp heeft de primeur

De eerste lokale zomerse dag van dit jaar is een feit. Vrijdagmiddag rond 16.40 uur steeg de temperatuur in het Limburgse Ell naar 25,1 graden. Het is vrij normaal voor de tijd van het jaar dat het nu zomers wordt, want volgens het huidige klimaat stijgt het kwik rond 3 mei naar 25 graden of meer ergens in het land, aldus meteoroloog Robert de Vries.

De laatste keer dat het zomers werd in ons land was op 20 september vorig jaar; in Maastricht werd het toen 25,9 graden. De komende uren wordt het op meer plaatsen nog zomers in het zuiden.

Droogte

Het zonnige weer zorgt ook voor veel verdamping, in combinatie met een uitdrogende oostenwind. Inmiddels hebben we al een neerslagtekort van 74 millimeter en dat zal de komende twee weken verder oplopen tot 94 millimeter. We zitten op dit moment boven de lijn van het recorddroge jaar 1976.

Een vonkje in de natuur is al genoeg voor een flinke natuurbrand, dat hebben we de afgelopen dagen kunnen zien:

Druppel op de gloeiende plaat

Dit weekend hebben we nog wel te maken met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In de middag komen we boven de 20 graden uit, in het zuidoosten morgen mogelijk nog zomers met 25 graden. Wel krijgen we in de loop van de dag te maken met enkele stevige buien vanuit het zuiden. Daarbij kunnen onweer, hagel en veel regen in korte tijd voorkomen. Lokale wateroverlast is mogelijk, want de grond is gortdroog en kan daardoor slecht een grote hoeveelheid water in korte tijd opnemen.

Ook kan er lokaal wat gladheid ontstaan op de weg doordat er behoorlijk wat olie- en rubberresten liggen. Doordat het enige tijd droog is geweest, is dat niet van de weg afgespoeld. Zodra het nu gaat regenen, kan er tijdelijk een glad laagje ontstaan.

Tijdelijk frisser

Volgende week daalt de temperatuur verder. Op Bevrijdingsdag in het zuidoosten een bui, maar ook ruimte voor de zon bij 15 à 16 graden. Al met al zijn dat vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Tijdens het volgende weekend (9/10 mei) lijkt de temperatuur weer op te lopen richting een graad of 20.

Foto: Ab Donker