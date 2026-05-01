Mei begint zonovergoten en warm, maar buien liggen al weer op de loer

De eerste dag van mei verloopt zonovergoten en warm. Door een naar zuidoost draaiende wind loopt de temperatuur flink op, met landinwaarts zomerse waarden rond de 25 graden. Op de Wadden blijft het met ongeveer 20 graden iets koeler.

In het weekend blijft het warme lenteweer, al wordt het minder zonnig. Zaterdag kan lokaal een bui vallen en zondag komen op meer plekken stevige regen- of onweersbuien voor. Begin volgende week wordt het licht wisselvallig met af en toe zon en buien, en door een naar noord draaiende wind ook merkbaar frisser.

