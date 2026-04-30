Een frisse duik nemen in natuurwater? Op deze plekken wordt het afgeraden

Met het warme weer in aantocht gaat ook het zwemseizoen van start. Zwemmen in natuurwater, zoals meren, plassen en rivieren, is erg populair. Toch kan dit risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer de waterkwaliteit slecht is. Daarom worden er vanaf 1 mei op veel plekken in Nederland controles uitgevoerd op natuurwater door de waterschappen en Rijkswaterstaat.

In Nederland loopt het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode worden officieel aangewezen zwemplekken minimaal één keer per maand gecontroleerd op de waterkwaliteit. Zo wordt gemeten of er bacteriën in het water aanwezig zijn en of deze een risico vormen. Daarnaast controleren waterbeheerders ook op andere vormen van onveiligheid, zoals sterke stroming of plekken waar het water plotseling van ondiep naar diep gaat. Dit gebeurt om risico’s voor zowel mensen als dieren te beperken.

Altijd veilig zwemmen

Om je eigen zwemveiligheid te waarborgen, kun je op zwemwater.nl een kaart vinden met actuele waarschuwingen over de waterkwaliteit bij officiële openwaterzwemplekken. Ook vind je hier tips om veilig te zwemmen. Daarnaast kun je zelf voorzorgsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door je zwemvaardigheid te controleren in een zwembad. Tot slot is het verstandig om je goed af te spoelen na het zwemmen in open water. Zwemmen kan bovendien zorgen voor een beter humeur en minder stress, dus laat je vooral niet tegenhouden om een verfrissende duik te nemen.