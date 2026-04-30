Een frisse duik nemen in natuurwater? Op deze plekken wordt het afgeraden

Vandaag, 11:53
Met het warme weer in aantocht gaat ook het zwemseizoen van start. Zwemmen in natuurwater, zoals meren, plassen en rivieren, is erg populair. Toch kan dit risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld wanneer de waterkwaliteit slecht is. Daarom worden er vanaf 1 mei op veel plekken in Nederland controles uitgevoerd op natuurwater door de waterschappen en Rijkswaterstaat.
In Nederland loopt het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode worden officieel aangewezen zwemplekken minimaal één keer per maand gecontroleerd op de waterkwaliteit. Zo wordt gemeten of er bacteriën in het water aanwezig zijn en of deze een risico vormen. Daarnaast controleren waterbeheerders ook op andere vormen van onveiligheid, zoals sterke stroming of plekken waar het water plotseling van ondiep naar diep gaat. Dit gebeurt om risico’s voor zowel mensen als dieren te beperken.
Om je eigen zwemveiligheid te waarborgen, kun je op zwemwater.nl een kaart vinden met actuele waarschuwingen over de waterkwaliteit bij officiële openwaterzwemplekken. Ook vind je hier tips om veilig te zwemmen. Daarnaast kun je zelf voorzorgsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door je zwemvaardigheid te controleren in een zwembad. Tot slot is het verstandig om je goed af te spoelen na het zwemmen in open water. Zwemmen kan bovendien zorgen voor een beter humeur en minder stress, dus laat je vooral niet tegenhouden om een verfrissende duik te nemen.
In verschillende provincies in Nederland zijn er momenteel plekken waar zwemmen wordt afgeraden en zelfs is verboden. Hieronder een overzicht van alle 12 provincies:
Drenthe:
Geen waarschuwing gegeven.
Flevoland:
Geen waarschuwing gegeven.
Friesland:
Geen waarschuwing gegeven.
Gelderland:
Vakantiepark de Betteld: verboden te zwemmen vanwege slechte waterkwaliteit.
De Fontein: verboden te zwemmen vanwege een bijzondere omstandigheden.
Rietschoof: zwemmen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Het Blauwe Meer: er is een normoverschrijding geconstateerd van de waterkwaliteit.
Groningen:
Ruitershorn, Muntendam: zwemmen afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Limburg:
Geen waarschuwing gegeven.
Noord-Brabant:
Heische Tip: zwemmen afgeraden vanwege een onveilige situatie.
Noord-Holland:
Zwaansmeer: zwemmen afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Dorregeest: zwemmen afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Andijk: zwemmen afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Overijssel:
Geen waarschuwing gegeven.
Utrecht:
Recreatiepark 't Kleine Zeetje: zwemmen afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Grote kans op maag-/darmklachten.
Zeeland:
Braakmankreek (zwembad camping): Waarschuwing vanwege een bijzondere omstandigheid.
Zuid-Holland:
Kralinger Esch: zwemmen afgeraden vanwege bijzondere omstandigheden.
Plas Vrijenburgbos: zwemmen afgeraden vanwege bijzondere omstandigheden.
Bernisse Zuidland Oostzijde: zwemmen afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Plas Elfhoeven: zwemmen afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.
Nieuwkoopse Plassen Meijepark: zwemmen afgeraden vanwege blauwalgen. Grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.