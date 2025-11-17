Eerste sneeuw van het seizoen gevallen in Limburg

Een primeur voor het Limburgse Vaals. Maandag zijn daar de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gevallen, zo laat weerman Robert de Vries weten. Zondag was al de eerste officiële vorstdag van het seizoen gemeten. Het zullen niet de laatste sneeuwvlokken van het jaar zijn, want ook de komende dagen maken we kans op (natte) sneeuw.

Vorig jaar viel rond dezelfde periode de eerste sneeuw, op 19 november. Drenthe en het zuiden van Groningen hadden toen de primeur en het werd zelfs even wit. In 2020 moesten we er langer op wachten, want toen was het raak tussen kerst en oud en nieuw.

De definitie van een sneeuwdag is als er sneeuwvlokken zijn waargenomen. Een sneeuwdek is daarvoor niet nodig.

Bekijk hier het weerbericht voor maandag 17 november:

2:00 Weerbericht maandag 17 november

Afname sneeuwdagen

In het huidige klimaat hebben we in De Bilt ongeveer 19 sneeuwdagen per jaar. In het oosten en noordoosten is dat gemiddelde iets hoger en komen we tussen de 23 en 25 dagen uit. Ben je sneeuwliefhebber en zit je in Zeeland dan kom je gemiddeld gezien het slechtste ervan af met 13 sneeuwdagen.

Door het opwarmende klimaat zie je het aantal sneeuwdagen afnemen, want in de periode 1951-1980 konden we in De Bilt genieten 44 sneeuwdagen in een jaar.