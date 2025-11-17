Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Eerste sneeuw van het seizoen gevallen in Limburg

Eerste sneeuw van het seizoen gevallen in Limburg

Weerbericht

Vandaag, 18:12

Link gekopieerd

Een primeur voor het Limburgse Vaals. Maandag zijn daar de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gevallen, zo laat weerman Robert de Vries weten. Zondag was al de eerste officiële vorstdag van het seizoen gemeten. Het zullen niet de laatste sneeuwvlokken van het jaar zijn, want ook de komende dagen maken we kans op (natte) sneeuw.

Vorig jaar viel rond dezelfde periode de eerste sneeuw, op 19 november. Drenthe en het zuiden van Groningen hadden toen de primeur en het werd zelfs even wit. In 2020 moesten we er langer op wachten, want toen was het raak tussen kerst en oud en nieuw.

De definitie van een sneeuwdag is als er sneeuwvlokken zijn waargenomen. Een sneeuwdek is daarvoor niet nodig.

Bekijk hier het weerbericht voor maandag 17 november:

Weerbericht maandag 17 november
2:00

Weerbericht maandag 17 november

Afname sneeuwdagen

In het huidige klimaat hebben we in De Bilt ongeveer 19 sneeuwdagen per jaar. In het oosten en noordoosten is dat gemiddelde iets hoger en komen we tussen de 23 en 25 dagen uit. Ben je sneeuwliefhebber en zit je in Zeeland dan kom je gemiddeld gezien het slechtste ervan af met 13 sneeuwdagen.

Door het opwarmende klimaat zie je het aantal sneeuwdagen afnemen, want in de periode 1951-1980 konden we in De Bilt genieten 44 sneeuwdagen in een jaar.

Door Robert de Vries

Lees ook

Eerste vorst van herfst gemeten, en het blijft vriezen: 'Autoruiten krabben'
Eerste vorst van herfst gemeten, en het blijft vriezen: 'Autoruiten krabben'
Kou slaat toe: eerste natte sneeuw van het seizoen onderweg
Kou slaat toe: eerste natte sneeuw van het seizoen onderweg
Zondag wordt fris: eerste winters getinte buien onderweg
Zondag wordt fris: eerste winters getinte buien onderweg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.