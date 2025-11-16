Zondag wordt fris: eerste winters getinte buien onderweg

Een frisse noordelijke stroming zorgt zondag voor kouder weer in Nederland. In het zuiden blijft het nog regenachtig, terwijl vanuit het noorden opklaringen binnenkomen en af en toe de zon te zien is. De temperatuur varieert van 5 graden in het noordoosten tot 11 graden in Zuid-Limburg, en 's nachts kan het landinwaarts afkoelen tot rond het vriespunt. Maandag volgt onstuimig weer met kans op hagel en natte sneeuw.

Zondagochtend is het overwegend bewolkt. Vooral in het zuiden valt nog wat regen of motregen. De temperatuur ligt tussen 5 graden in het noordoosten en 11 graden in Zuid-Limburg. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

In de middag blijft het in het zuidoosten nog een tijdje nat, maar vanuit het noorden trekken opklaringen het land in. Daardoor breekt af en toe de zon door en is het op veel plaatsen tijdelijk droog. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 9 graden, met een frisse noord- tot noordoostenwind.

Koude nacht en stevige kustwind

Zondagavond kan in het zuiden lokaal nog wat regen vallen, maar elders klaart het breed op. In het binnenland koelt het af tot dichtbij het vriespunt, met kans op vorst aan de grond. Later op de avond bereikt nieuwe bewolking het noorden, waar buien kunnen vallen. De wind draait naar het noordwesten en kan aan zee krachtig worden, met windkracht 6.

Maandagochtend staat langs de kust een krachtige tot harde noordenwind, met vooral langs de noordkust kans op zware windstoten. Overdag trekken buien over het land, plaatselijk met hagel of natte sneeuw. De temperatuur ligt rond 9 of 10 graden aan zee en 7 tot 8 graden in het binnenland. In de middag neemt de wind iets af.

Na maandag is het vrij koud herfstweer met overdag 6 tot 8 graden. In de nachten kan het bij opklaringen licht vriezen en kunnen buien af en toe winters van karakter zijn.