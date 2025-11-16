Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zondag wordt fris: eerste winters getinte buien onderweg

Weerbericht

Vandaag, 08:09 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een frisse noordelijke stroming zorgt zondag voor kouder weer in Nederland. In het zuiden blijft het nog regenachtig, terwijl vanuit het noorden opklaringen binnenkomen en af en toe de zon te zien is. De temperatuur varieert van 5 graden in het noordoosten tot 11 graden in Zuid-Limburg, en 's nachts kan het landinwaarts afkoelen tot rond het vriespunt. Maandag volgt onstuimig weer met kans op hagel en natte sneeuw.

Zondagochtend is het overwegend bewolkt. Vooral in het zuiden valt nog wat regen of motregen. De temperatuur ligt tussen 5 graden in het noordoosten en 11 graden in Zuid-Limburg. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

In de middag blijft het in het zuidoosten nog een tijdje nat, maar vanuit het noorden trekken opklaringen het land in. Daardoor breekt af en toe de zon door en is het op veel plaatsen tijdelijk droog. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 9 graden, met een frisse noord- tot noordoostenwind.

Koude nacht en stevige kustwind

Zondagavond kan in het zuiden lokaal nog wat regen vallen, maar elders klaart het breed op. In het binnenland koelt het af tot dichtbij het vriespunt, met kans op vorst aan de grond. Later op de avond bereikt nieuwe bewolking het noorden, waar buien kunnen vallen. De wind draait naar het noordwesten en kan aan zee krachtig worden, met windkracht 6.

Maandagochtend staat langs de kust een krachtige tot harde noordenwind, met vooral langs de noordkust kans op zware windstoten. Overdag trekken buien over het land, plaatselijk met hagel of natte sneeuw. De temperatuur ligt rond 9 of 10 graden aan zee en 7 tot 8 graden in het binnenland. In de middag neemt de wind iets af.

Na maandag is het vrij koud herfstweer met overdag 6 tot 8 graden. In de nachten kan het bij opklaringen licht vriezen en kunnen buien af en toe winters van karakter zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.