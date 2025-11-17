Terug

Kou slaat toe: eerste natte sneeuw van het seizoen onderweg

Weerbericht

Vandaag, 07:53

De winter laat zich nu echt voelen. In de nacht is op meerdere plaatsen de temperatuur onder nul gezakt, waarmee de eerste officiële vorstdag van dit najaar een feit is. De week begint maandagochtend het fris met zo'n 5 graden. Over het land trekken buien met korrelhagel.

Ook in de middag blijft het wisselvallig met kans op een klap onweer. Tussen de buien door is ruimte voor wat zon. De temperatuur stijgt naar 8 tot 10 graden, maar tijdens een bui voelt het duidelijk kouder aan.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weer voor maandag en de rest van de week.

Aan de kust staat een stevige wind met kracht 6, en op de Wadden geldt code geel door windstoten. In het binnenland is het rustiger. De komende nachten verlopen koud met temperaturen rond het vriespunt.

Kans op natte sneeuw

Ook de rest van de week blijft het typisch novemberweer. Dinsdag trekken opnieuw buien over het land en is er minder zon bij een graad of 7. Woensdag wordt het nog kouder met slechts 5 graden en is er kans op natte sneeuw, al blijft die waarschijnlijk niet liggen. Later in de week breekt de zon af en toe door, maar de kou blijft nadrukkelijk aanwezig.

Door Redactie Hart van Nederland

