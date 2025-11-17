Terug

Zware windstoten in Waddengebied, KNMI geeft code geel af

Vandaag, 06:31 - Update: 4 uur geleden

Het KNMI heeft vanwege zware windstoten code geel afgegeven voor het Waddengebied. Er kunnen bij buien windstoten voorkomen van rond de 90 kilometer per uur uit noordelijke richting.

Door de windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. Ook is er kans op schade aan huizen en gebouwen.

Het KNMI adviseert om uit de buurt te blijven van open water en geen buitenactiviteiten te gaan doen. Ook is het goed om ramen en deuren te sluiten en je auto en fiets uit de buurt van bomen en schuttingen te zetten. Ga je de weg op? Rijd dan langzamer en houd grotere afstand tot andere weggebruikers, aldus het KNMI.

Code geel geldt van 06.00 uur tot 10.00 uur. Daarna neemt de wind weer af.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

