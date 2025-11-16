Terug

Lokaal eerste vorst van herfst gemeten, en het blijft vriezen: 'Autoruiten krabben'

Weerbericht

Vandaag, 19:57 - Update: 47 minuten geleden

De eerste lokale vorstdag van dit najaar is gemeten. Op weerstation Eelde daalde het kwik zondagavond om 18:40 uur naar -0,1 graden op anderhalve meter hoogte. Ook vorig jaar had Eelde de primeur, toen was dat al op 15 oktober.

We zijn dit jaar aan de late kant, want gemiddeld gezien hebben we de eerste vorstdag op 23 oktober, volgens weerman Robert de Vries. De eerste vorst aan de grond dit seizoen hebben we al gehad en die was bijzonder vroeg, al op 24 augustus dit jaar.

De meeste vroege, eerste vorstdag van het najaar sinds we meten, werd in 1971 gemeten, toen al op 15 september. In Deelen (Gelderland) daalde het kwik naar -0,1 graden. Ook De Bilt had die datum vorst en kwam tot -0,4 graden. Daarmee was het destijds de meest vroege, officiële vorstdag in het najaar.

Autoruiten krabben

In het jaar 2000 moesten we bijzonder lang wachten op de eerste vorstdag van het seizoen. Toen was dat pas op 16 december. Gilze-Rijen (Brabant) had die dag de primeur. Het werd -1,8 graden. In De Bilt kwam het toen een dag later tot vorst en maten we ook een recordlate eerste officiële vorstdag ooit. Door de opwarming van het klimaat zie je de eerste vorstdag van het seizoen steeds later vallen.

De temperatuur blijft deze week aan de lage kant en tijdens opklaringen kan het vaker tot vorst komen. In de nacht naar aanstaande vrijdag mogelijk ook tot de eerste officiële vorst, want dan kan het ook in De Bilt onder het vriespunt komen. Het is dus goed mogelijk dat je in de vroege ochtend weer moet autoruiten krabben.

Door Robert de Vries

