Winterweer keert terug: schaatsliefhebbers kunnen voorzichtig hopen

De woensdag begint grijs en nat, vooral in het westen valt lichte regen. Later op de dag trekt de neerslag weg en kan vanuit het zuiden af en toe de zon doorbreken. De temperatuur loopt uiteen van 3 graden in het noorden tot 10 graden in het zuidoosten. Richting het weekend en volgende week daalt het kwik echter overal richting het vriespunt.

Daardoor neemt de kans toe dat er geschaatst kan worden op lokale ijsbanen of ondergelopen weilanden, al zijn er volgens Hart van Nederland-weerman Robert de Vries nog wel aandachtspunten.

De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig, maar langs de kust kan deze soms aantrekken tot windkracht 5. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag klaart het op veel plaatsen op. In het oosten en noordoosten daalt de temperatuur tot enkele graden onder nul, terwijl het in Zeeland boven nul blijft.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Donderdag is er geregeld ruimte voor de zon, al trekken er in het zuiden ook wolkenvelden over. Het blijft droog, maar door de matige tot soms krachtige oostenwind voelt het duidelijk kouder aan.

Kunnen we schaatsen?

Weermodellen hebben het de afgelopen dagen lastig gehad om te bepalen hoe streng de winter in Nederland wordt. In Rusland en Scandinavië is voldoende kou aanwezig, maar die bereikt ons niet rechtstreeks. Via een omweg stroomt toch koudere lucht het land binnen.

De laagste temperaturen worden dit weekend en volgende week verwacht in het noordoosten. In het zuidwesten blijft het kwik vaker boven nul. Voor schaatsliefhebbers betekent dit dat lokale ijsbanen, ondergelopen weilanden en gespoten skeelerbanen snel kunnen bevriezen. Door de stevige oostenwind blijft het ijs op sloten, vaarten en natuurijsbanen voorlopig echter onbetrouwbaar, met kans op windwakken.