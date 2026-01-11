Schaatsers door ijs gezakt bij Weesp: 'Ga het ijs niet op!'

Bij Weesp zijn zondag meerdere mensen door het ijs gezakt. De politie waarschuwt mensen nu om niet het ijs op te gaan. Een helikopter is ingezet in het gebied bij de Weespersluiskade. Het is niet bekend hoe het gaat met de mensen die door het ijs zijn gezakt.

Ook Stichtse Vecht waarschuwt dat schaatsen niet veilig is door onbetrouwbaar ijs. "Het is nog nergens veilig om op open water te schaatsen. Dit geldt ook voor sloten en kleine plassen waar eventueel nog een gemaal draait", laat de Utrechtse gemeente weten.