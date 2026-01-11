Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Schaatsers door ijs gezakt bij Weesp: 'Ga het ijs niet op!'

Schaatsers door ijs gezakt bij Weesp: 'Ga het ijs niet op!'

Ongeluk

Vandaag, 16:06

Link gekopieerd

Bij Weesp zijn zondag meerdere mensen door het ijs gezakt. De politie waarschuwt mensen nu om niet het ijs op te gaan. Een helikopter is ingezet in het gebied bij de Weespersluiskade. Het is niet bekend hoe het gaat met de mensen die door het ijs zijn gezakt.

Ook Stichtse Vecht waarschuwt dat schaatsen niet veilig is door onbetrouwbaar ijs. "Het is nog nergens veilig om op open water te schaatsen. Dit geldt ook voor sloten en kleine plassen waar eventueel nog een gemaal draait", laat de Utrechtse gemeente weten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

IJskoude dag zorgt voor schaatspret op natuurbanen
IJskoude dag zorgt voor schaatspret op natuurbanen
Laatste ijskoude winterdag: gevoelstemperatuur onder de -15 graden
Laatste ijskoude winterdag: gevoelstemperatuur onder de -15 graden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.