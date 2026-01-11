Laatste ijskoude winterdag: gevoelstemperatuur onder de -15 graden

Het belooft zondag een ijskoude dag te worden. De gevoelstemperatuur in het noorden en oosten ligt plaatselijk namelijk onder de -15 graden, meldt het KNMI zondagochtend. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuwresten of door bevriezing van natte wegen.

In het hele land is dit weekend code geel van kracht. Zondagavond en in de nacht naar maandag gaat het vanuit het westen regenen. Vooral in het oosten van het land kan het dan glad worden door ijzel.

Laatste koude winterdag

Volgens weerman Stefan van der Gijze is zondag voorlopig de laatste koude winterdag. Maandagochtend is er met name in het (noord)oosten nog kans op gladheid door ijzel. In de rest van het land is de kans al veel kleiner of helemaal verdwenen.

In de middag gaat het vanuit het zuidwesten flink regenen en loopt de temperatuur in het zuidwesten op naar 8 of 9 graden. In het noordoosten wordt het een graad of 4. Daarna zijn de winterse perikelen verdwenen met van tijd tot tijd regen, weinig zon en temperaturen in de middag van 8 of 9 graden.