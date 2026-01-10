Kou en sneeuw in Nederland: gevoelstemperatuur daalt tot -20 graden, schaatsen kan

Nederland gaat een ijskoud weekend tegemoet. Vrijwel het hele land wordt zaterdagochtend weer wakker in een witte wereld. Afgelopen nacht is op de meeste plekken waar het vrijdag regende opnieuw sneeuw gevallen, waardoor er op veel plaatsen een gladde situatie kan ontstaan door sneeuw, bevroren sneeuwresten en smeltwater.

vanaf 09.00 uur geldt in het hele land code geel in verband met bevroren sneeuwresten.

Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt meldt dat het blijft vriezen zaterdag, waardoor de sneeuw overal liggen blijft. In het zuiden en oosten valt nog wat lichte sneeuw, doordat de bewolking daar nog aanhoudt. Vanuit het noorden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het zuiden blijven de opklaringen beperkt tot na zonsondergang en blijft het overdag bewolkt. De temperatuur blijft licht vriezen, maar door de gure noordoostenwind voelt het veel kouder aan.

Flink koud en schaatsen

Zaterdagavond daalt de temperatuur snel. Komende nacht wordt het streng koud met lokaal temperaturen tussen -10 en -15 graden en gevoelstemperaturen tot -20 graden. In het noordoosten kan lokaal mist ontstaan.

Volgens Wilt is het vanaf zondag mogelijk om in heel Nederland te schaatsen op opgespoten ijsbanen. Schaatsen op natuurijs zit er dit weekend echter niet in.