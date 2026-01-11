IJskoude dag zorgt voor schaatspret op natuurbanen

Op diverse plaatsen in het land kon zondag geschaatst worden. Meerdere natuurijsbanen melden dat het ijs geschikt is op deze ijskoude dag. De gevoelstemperatuur in het noorden en oosten ligt plaatselijk onder de -15 graden.

De Doornsche IJsclub laat op Facebook weten dat er "een mooie ijsvloer" ligt. De baan is om 08.00 uur opengegaan en de club heeft al foto's gedeeld van de eerste schaatsers. Ook op de website van IJsbaan Kerkdriel staat dat de baan open is. Tot 10.00 uur kunnen langebaanschaatsers hun gang gaan, daarna mogen ook anderen komen schaatsen.

De Warmondse IJs- en Skeelerclub laat weten dat het natuurijs vanaf 10.00 uur klaar is voor schaatsers. "Onze ijsbereiders werken vanochtend nog tot 09.30 uur door om zo lang mogelijk van de ochtendvorst te profiteren en voor nog wat extra natuurijsmillimeters te zorgen", aldus de baan op haar website.

Ook in onder meer Oosterbeek, Ammerstol, Noordlaren, Veenoord en Zeist kan zondag geschaatst worden.