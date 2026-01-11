Code oranje voor komende nacht in groot deel van het land door ijzel

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor meerdere provincies in het land. Komende nacht wordt gladheid verwacht door ijzel, met uitzondering van het zuidwesten van het land. Het KNMI geeft daarom code oranje af, die begint in Noord-Holland vanaf 23.00 uur.

"Er is een grote kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. De gladheid zal vaak moeilijk te zien zijn, wat het voor weggebruikers verraderlijk maakt", waarschuwt het KNMI.

Tijdens de maandagochtendspits geldt alleen in het noordoosten van het land nog code oranje. In Friesland en Overijssel geldt de waarschuwing tot maandag 8.00 uur. In Groningen en Drenthe blijft code oranje tot maandag 10.00 uur van kracht.