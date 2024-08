KNMI geeft woensdag code geel af vanwege zware onweersbuien

Het KNMI geeft woensdag alsnog code geel af vanwege zware onweersbuien met kans op veel regen in korte tijd. De waarschuwing geldt voor het noordoosten van het land. De onweersbuien ontstaan in Gelderland, Flevoland en Overijssel en trekken vervolgens naar Friesland, Drenthe en Groningen.

Het KNMI laat weten dat er bij de onweersbuien vooral kans op plaatselijke wateroverlast is. Onder meer het verkeer kan hierdoor hinder ondervinden. In de loop van de avond doven de buien uit.

Plaatselijk kan er woensdagmiddag rond de 30 millimeter regen binnen een uur tijd vallen. Ook zijn er in totaal neerslagsommen van rond de 50 millimeter mogelijk. Verder is er, met name in Friesland, Drenthe en Groningen, kans op hagel tot 2 centimeter.

Hart van Nederland/ANP