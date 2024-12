Kerst definitief niet wit, jaarwisseling nat

Een witte kerst kunnen we dit jaar wel vergeten. En volgens weerman Dennis Wilt lijkt het erop dat ook de jaarwisseling in het water valt. Het weer is deze week wel uitermate zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur zal rond de 10 graden liggen, terwijl 6 graden normaal is rond deze tijd.

Dinsdagochtend komt de zon langs de oostgrens misschien nog even tevoorschijn, maar al snel wordt het bewolkt en er zal wat lichte regen of motregen vallen. Dit miezerige weer houden we dan de rest van de dag aan. Het is vrij rustig vergeleken met de afgelopen dagen met een matige wind. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig een windkracht 5.

Het wordt maximaal een graad of 5 in het oosten tot zo’n 9 graden langs de westkust. Dinsdagavond neemt de wind verder af en ontstaat in het binnenland lokaal wat mist.

Zachte temperaturen

Eerste kerstdag verloopt overwegend bewolkt met lokaal wat nevel en mist. Af en toe valt er een spatje motregen. Als de zon zich laat zien, dan zal dat rond de kustgebieden zijn. De temperaturen zijn uitermate zacht voor de tijd van het jaar. Zo'n tien graden terwijl 6 graden normaal is in deze periode.

Ook de tweede kerstdag begint bewolkt en grijs, maar in de loop van de dag breekt hier en daar de zon misschien nog wel even door. Ook dan is er weinig wind uit het oosten en wordt het een graad of 9.

Natte jaarwisseling

Tussen kerst en oudjaar blijft het rustig en droog. De zon en wolken zullen elkaar afwisselen met in de nacht en in de ochtend een grote kans op mist. Onder een heldere hemel daalt het kwik richting het vriespunt en overdag wordt het dan een graad 7. Voor de jaarwisseling kunnen we waarschijnlijk onze regenlaarzen weer uit de kast pakken, want deze verloopt waarschijnlijk nat.