Dit wordt het weer tijdens de kerstdagen: grijs, droog en warmer

De nieuwe week begint maandagochtend wisselvallig en onstuimig, met hier en daar een bui. De kerstdagen beloven daarentegen droog te blijven, en het kwik stijgt met een paar graden. Geen witte kerst, maar een grijze kerst dit jaar. Voor we aan het kerstdiner zitten, krijgen we nog te maken met enkele buitjes.

Maandagochtend trekken nog wat (winterse) buien over het land. Tussen de buien door is er echter ook ruimte voor de zon. Na een wisselvallige ochtend klaart het maandagmiddag vaker op en wordt het geleidelijk rustiger. Er kunnen nog wel buien vallen, maar de wind neemt af en de zon laat zich vaker zien. De temperatuur loopt op tot maximaal zo’n 8 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag kan lokaal nog een buitje vallen, maar er zijn ook brede opklaringen. Het wordt koud; vooral in het oosten van het land kan de temperatuur dalen tot 1 à 2 graden.

Dinsdag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft kalm, maar is overwegend bewolkt en grijs, met af en toe wat (mot)regen. De temperatuur loopt iets op: bij een matige zuidwestenwind wordt het 6 graden in het oosten tot lokaal 9 graden aan de kust.

Grijze kerst

Tijdens de kerstdagen blijft het nagenoeg droog en is het aanzienlijk rustiger. Wel is het bewolkt. De temperaturen zijn met 9 à 10 graden uitermate zacht. Een witte kerst zit er dus opnieuw niet in voor Nederland. Na de kerstdagen dalen de temperaturen weer en komt er meer ruimte voor de zon. Het kwik zakt naar maximaal 5 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.