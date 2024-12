Kortste dag van het jaar verloopt regenachtig, zondag hagel en onweer

Het is zaterdag de kortste dag van het jaar en volgens de astronomische kalender is het het begin van de winter. De dag ziet er grijs uit en er valt regelmatig regen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Af en toe is er ook ruimte voor zon, maar de wolken zijn een stuk dikker dan vrijdag. De regen trekt in de ochtend weg via het oosten, maar vanuit het westen worden de wolken tegelijkertijd ook weer dikker. Er waait een stevige wind (windkracht 7) vanuit zuidwestelijke richting. Het wordt in het westen zo'n 10 tot 11 graden. In de rest van het land wordt het 8 tot 9 graden.

Zondag ziet er guur uit. Hoewel er ook ruimte gaat zijn voor zon, vallen er ook buien. Soms kan er zelfs een hagelbui vallen met een klap onweer erbij, aldus Wilt. Het wordt fris: ongeveer 6 graden.

Maandag is het code geel. Er waait een stevig wind en het gaat regenen. Dinsdag wordt miezerig, maar de kerstdagen erna blijft het droog. Het is uitermate zacht op Eerste Kerstdag (10 graden) en Tweede Kerstdag (9 graden).