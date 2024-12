Guur en koud weer met kans op hagel en een klap onweer

Nederland moet zich vandaag voorbereiden op onstuimig weer. In de ochtend regent het al in grote delen van het land en met een redelijk harde westenwind kan het kouder aanvoelen dan de 6 graden die de thermostaat buiten aangeeft. De buien vandaag kunnen ook een winters karakter krijgen in de vorm van hagel en soms een klap onweer. Tussen de buien door is er nog wel ruimte voor de zon maar warmer wordt het niet. We blijven ook gedurende de middag rond de 6 graden hangen.

Na het weekend wordt het maandagochtend stormachtig. In het noordelijk kustgebied geldt code geel, met windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Ook vallen er een paar buien. Toch wordt het in de middag rustiger en laat de zon zich vaker zien. Het weer oogt dan een stuk vriendelijker, terwijl de temperatuur stijgt naar 8 graden.

Dinsdag brengt rustiger weer. Het blijft grotendeels bewolkt, met af en toe wat (mot)regen. De temperatuur blijft steken op ongeveer 8 graden. Een kalme dag in vergelijking met de start van de week.

Geen witte kerst, wel zachte temperaturen

Tijdens de kerstdagen blijft het droog, maar de wolken domineren het landschap. Het is uitzonderlijk zacht met temperaturen rond 9 tot 10 graden. Een witte kerst zit er ook dit jaar niet in, maar het weer leent zich prima voor een frisse wandeling.