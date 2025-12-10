Het regent warmterecords, natuur is in de war

Door het aanhoudende zachte winterweer stapelen de warmterecords zich op. Zo waren zondag en maandag de warmste 7 en 9 december sinds het begin van de metingen. Daarnaast is op dinsdag het dagrecord van 13,7 graden op het landelijke weerstation in De Bilt geëvenaard, dus weer een record erbij. Volgens het langjarig gemiddelde zou het overdag maximaal een graad of 7 moeten zijn.

Vanwege deze hoge temperaturen lijkt het eerder lente dan winter, waardoor bomen en struiken zelfs al uitlopen. Natuurlijk heb je ook winterbloeiers, zoals de Winterjasmijn, Toverhazelaar en de Helleborus, maar ook die zijn er vroeg bij. Volgens natuurkenners zelfs anderhalve maand vroeger dan 50 jaar geleden. De hazelaarpollen, die inmiddels in de lucht rondzweven, geven nu al de eerste hooikoortsklachten.

Bekijk hier het weerbericht van 10 december:

1:05 Weerbericht woensdag 10 december 2025

Vogels en bezige bijtjes

De vogels zingen hun hoogste lied en zijn blijkbaar ook helemaal in lentestemming. Diverse soorten weidevogels zijn ook nog niet begonnen aan hun vlucht naar het warmere zuiden en verblijven nog steeds in ons land.

Bij temperaturen boven de 8 graden worden de bijen weer bezige bijtjes en gaan ze vliegen terwijl er niets te halen valt. Dat zorgt ervoor dat de wintervoorraad snel afneemt. Krijg je later in de winter, in januari of februari, een koude periode dan kunnen de bijenvolken verhongeren.

Aanhoudend zacht winterweer

Voorlopig houdt het zachte winterweer aan. Al leveren we wel een paar graden in. Maar ook de komende dagen wordt het overdag een graad of 10, dus nog altijd enkele graden boven de norm. Tot het weekend is het dan vrij rustig en droog, soms wat mist en af en toe zon. Vanaf het weekend gaat het wel weer regenen.