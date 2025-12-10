Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Het regent warmterecords, natuur is in de war

Het regent warmterecords, natuur is in de war

Weerbericht

Vandaag, 17:05

Link gekopieerd

Door het aanhoudende zachte winterweer stapelen de warmterecords zich op. Zo waren zondag en maandag de warmste 7 en 9 december sinds het begin van de metingen. Daarnaast is op dinsdag het dagrecord van 13,7 graden op het landelijke weerstation in De Bilt geëvenaard, dus weer een record erbij. Volgens het langjarig gemiddelde zou het overdag maximaal een graad of 7 moeten zijn.

Vanwege deze hoge temperaturen lijkt het eerder lente dan winter, waardoor bomen en struiken zelfs al uitlopen. Natuurlijk heb je ook winterbloeiers, zoals de Winterjasmijn, Toverhazelaar en de Helleborus, maar ook die zijn er vroeg bij. Volgens natuurkenners zelfs anderhalve maand vroeger dan 50 jaar geleden. De hazelaarpollen, die inmiddels in de lucht rondzweven, geven nu al de eerste hooikoortsklachten.

Bekijk hier het weerbericht van 10 december:

Weerbericht woensdag 10 december 2025
1:05

Weerbericht woensdag 10 december 2025

Vogels en bezige bijtjes

De vogels zingen hun hoogste lied en zijn blijkbaar ook helemaal in lentestemming. Diverse soorten weidevogels zijn ook nog niet begonnen aan hun vlucht naar het warmere zuiden en verblijven nog steeds in ons land.

Bij temperaturen boven de 8 graden worden de bijen weer bezige bijtjes en gaan ze vliegen terwijl er niets te halen valt. Dat zorgt ervoor dat de wintervoorraad snel afneemt. Krijg je later in de winter, in januari of februari, een koude periode dan kunnen de bijenvolken verhongeren.

Aanhoudend zacht winterweer

Voorlopig houdt het zachte winterweer aan. Al leveren we wel een paar graden in. Maar ook de komende dagen wordt het overdag een graad of 10, dus nog altijd enkele graden boven de norm. Tot het weekend is het dan vrij rustig en droog, soms wat mist en af en toe zon. Vanaf het weekend gaat het wel weer regenen.

Door Dennis Wilt

Lees ook

Bizar zacht winterweer: temperatuur jaagt opnieuw op warmterecord
Bizar zacht winterweer: temperatuur jaagt opnieuw op warmterecord
Weer warmterecord: zachtste 9 december ooit gemeten
Weer warmterecord: zachtste 9 december ooit gemeten
Warmterecord in zicht: zachte temperaturen zetten door
Warmterecord in zicht: zachte temperaturen zetten door

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.