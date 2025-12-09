Volg Hart van Nederland
Warmterecord in zicht: zachte temperaturen zetten door

Vandaag, 07:30

Het is deze week ongewoon zacht winterweer met temperaturen die ver boven normaal liggen. Dinsdag kan zelfs het warmterecord voor 9 december worden verbroken. Daarvoor moet het warmer worden dan 13,0 graden op het landelijke weerstation in De Bilt.

Dinsdag begint grotendeels bewolkt. In het oosten en zuiden schijnt nog een waterig zonnetje, terwijl in het westen en noorden de wolken dikker zijn en er af en toe regen valt. Er waait een stevige zuidelijke wind, aan zee kracht 5 tot 6, die zeer zachte lucht aanvoert.

Aan het begin van de middag regent het nog in de noordelijke provincies, maar later wordt het overal droog met soms een versluierd zonnetje. Met 10 graden op de Wadden tot rond 14 graden in Limburg is het bijzonder zacht voor december. Normaal is het zo’n 7 graden.

Zon

Woensdag blijft het extreem zachte winterweer aanhouden met temperaturen rond 13 graden. Het blijft grotendeels droog en vooral in de middag zijn er zonnige perioden. De zuidwestenwind blijft stevig.

Tot het weekend blijft het rustig en droog. De zon laat zich regelmatig zien en de middagtemperaturen blijven in de dubbele cijfers, rond 11 graden. Vanaf het weekend neemt de kans op regen toe.

Door Redactie Hart van Nederland

