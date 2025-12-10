Bizar zacht winterweer: temperatuur jaagt opnieuw op warmterecord

Het blijft voorlopig uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Ook woensdag is er opnieuw kans dat het warmterecord voor 10 december wordt verbroken. Daarvoor moet de temperatuur hoger uitkomen dan 13,7 graden op het landelijke meetpunt in De Bilt.

In de ochtend kan in het zuidoosten nog een spat regen vallen, maar vanuit het noordwesten breekt de zon op steeds meer plekken door. De wind waait uit het zuiden en is aan zee krachtig, met windkracht 6. Door deze zuidelijke stroming stroomt zeer zachte lucht het land binnen.

De temperaturen beginnen al in de dubbele cijfers en lopen vanmiddag op tot rond 13 graden. Normaal ligt de middagtemperatuur rond deze datum rond de 7 graden. Het blijft op veel plaatsen droog en er zijn geregeld zonnige perioden.

Rustig en droog weer

De komende dagen tot aan het weekend blijft het rustig en overwegend droog weer. De zon laat zich regelmatig zien en de middagtemperaturen blijven telkens in de dubbele cijfers, rond 11 graden. Vanaf het weekend neemt de kans op regen weer toe.