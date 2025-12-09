Weer warmterecord: zachtste 9 december ooit gemeten

Nadat de afgelopen dagen al diverse warmterecords sneuvelden, is het ook dinsdag weer raak. Nooit eerder was het zo warm op 9 december. In de middag om 13:10 uur steeg het kwik op het landelijke weerstation in De Bilt naar 13,1 graden en loopt nog iets op. Daarmee is volgens meteoroloog Dennis Wilt het oude record van ruim 60 jaar geleden met 13,0 graden in 1964, verbroken en spreken we van de warmste 9 december ooit.

De landelijk hoogste temperatuur van 14,2 graden, destijds gemeten op de vliegbasis Soesterberg, is ook geëvenaard op het officiële weerstation in het Limburgse Ell en loopt daar mogelijk ook nog op.

Record op record

Ons klimaat warmt op, dus het regent de laatste jaren records. Warmterecords worden steeds vaker verbroken. Meer dan de helft van alle warmterecords dateren al uit deze eeuw. Nu moeten we wel even een kanttekening maken, want dagrecords kunnen we niet altijd automatisch koppelen aan klimaatverandering. Het klimaat gaat namelijk over een langjarig gemiddelde en is echt wat anders dan de grillen van het dagelijkse weer. Toch zie je wel heel duidelijk dat er tegenwoordig veel meer, zelfs 10 keer zoveel, warmte- dan kouderecords worden verbroken.

Aanhoudend zacht

Voorlopig blijft er hele zachte lucht vanuit het zuidwesten ons land binnenstromen. Normaal wordt het, volgens het langjarig gemiddelde, een graad of 7. Ook woensdag zou het dagrecord voor 10 december kunnen sneuvelen als het in De Bilt warmer wordt dan 13,7 graden, het huidige record dat stamt uit 1994. Tot het weekend is het dan vrij rustig, droog en laat de zon zich regelmatig zien met nog altijd middagtemperaturen in de dubbele cijfers, rond 11 graden. Vanaf het weekend gaat het weer regenen.