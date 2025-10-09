Herfstvakantie staat voor de deur: hier krijg je de meeste zon

De herfstvakantie voor regio Zuid staat alweer voor de deur. Waar kun je statistisch gezien het beste weer verwachten? Het is natuurlijk altijd persoonlijk en afhankelijk van de weersverwachting, maar gemiddeld gezien zijn er drogere en warmere gebieden aan te wijzen in het land. Houd je van veel zon, dan is bijvoorbeeld Vlissingen de beste plaats om je herfstvakantie door te brengen.

Vanaf aankomende vrijdag hebben kinderen in Limburg, Zeeland en het grootste deel van Noord-Brabant en Gelderland herfstvakantie. De regio's Midden en Noord moeten nog wachten tot 18 oktober.

"Wie van zon houdt, zit goed in Vlissingen", vertelt meteoroloog Robert de Vries. Hij baseert zich op cijfers van het KNMI over de periode 1991 tot 2020. Uit die cijfers blijkt dat de Zeeuwse stad gemiddeld de meeste zonuren per dag heeft tijdens de herfstvakantie. Ook in Brabant, in steden zoals Eindhoven en Volkel, breekt de zon vaak goed door. Toch is Vlissingen niet altijd de droogste plek: het relatief warme zeewater zorgt er regelmatig voor dat er buien ontstaan, soms met flink wat regen.

Droog en warm(er) weer

Voor wie vooral droog weer belangrijk vindt, is Limburg de beste keuze. Ook in het zuidoosten van Brabant valt gemiddeld de minste regen in deze periode. De meeste nattigheid wordt juist gemeten in het westen van Zuid-Holland en in delen van Noord-Holland, waar regen van zee vaak snel binnendrijft.

De hoogste gemiddelde temperaturen zijn te vinden in kustgebieden. Vlissingen, Hoek van Holland en De Kooy (bij Den Helder) zijn plekken waar het kwik in oktober meestal iets hoger ligt. Dat komt doordat het zeewater in het najaar nog relatief warm is en die warmte langzaam afgeeft aan de lucht.

Rustig en zacht weer

Voor de komende week lijkt het herfstweer in Zuid-Nederland vriendelijk te blijven. Er is ruimte voor zon en het blijft grotendeels droog, op een enkele bui op maandag of woensdag na. Overdag stijgt de temperatuur iets boven de 15 graden, maar tijdens heldere nachten kan het flink afkoelen tot onder de 5 graden.