ANWB waarschuwt voor drukke spits vrijdag door herfstvakantie

ANWB waarschuwt voor drukke spits vrijdag door herfstvakantie

Verkeer

Vandaag, 10:37 - Update: 1 uur geleden

De ANWB rekent vrijdagmiddag op een extra drukke spits door vakantiegangers die vertrekken. In de regio zuid begint dan de herfstvakantie. Bovendien zijn er wegwerkzaamheden en grenscontroles. Ook donderdagavond zal het in de spits behoorlijk druk zijn, denkt de ANWB.

Het kan vooral op de A2, de A27 en de A50 vastlopen, is de verwachting. Wie naar Duitsland reist, moet rekening houden met vertraging door grenscontroles. Verder is er veel werk aan de weg en zijn daarvoor ook wegen afgesloten, zoals delen van de A9, de A17 en de A73.

In Duitsland begint in veel deelstaten ook de herfstvakantie. Door wegwerkzaamheden is er in België kans op vertraging rond Antwerpen en Brussel.

ANP

