ZIEN: Duizenden zeesterren aangespoeld op Nederlandse stranden

Op verschillende plekken in Nederland ligt het strand vol met aangespoelde zeesterren. Wandelaars troffen de zeedieren afgelopen dagen aan in Noordwijk, Ameland, Schiermonnikoog en Petten aan Zee, zo blijkt uit berichten op X. Volgens Noordzee-onderzoeker Johan Craeymeersch komt dat vaker voor, vooral na een periode van stormachtig weer.

"Het gebeurt zodra golven hoog genoeg zijn om ook de bodem te bereiken", legt hij uit aan Hart van Nederland. "De dieren raken dan los van de bodem en komen in de stroming terecht. Binnen de biologenwereld bestaat discussie over de vraag of de dieren vooral aanspoelen bij aan- of aflandige wind, maar deze exemplaren zijn waarschijnlijk losgekomen tijdens de storm van afgelopen weekend. Toen stond de wind landinwaarts."

Niet meer te redden

De meeste aangespoelde zeesterren zijn niet meer te redden. "Ze kunnen best wat hebben, maar als ze een paar dagen op het strand liggen zonder dat de zee ze terughaalt, dan leggen ze alsnog het loodje", zegt Craeymeersch. Toch raadt hij strandbezoekers af om de dieren terug te gooien. "Veel zijn al verzwakt of dood. Zo vormen ze een goed maaltje voor de meeuwen."

Zorgen over het aantal dode dieren zijn er niet: er leven miljoenen zeesterren in de Noordzee, en de aangespoelde exemplaren vormen slechts een klein deel daarvan. Volgens Craeymeersch is het juist de moeite waard om even te gaan kijken.

"Vaak spoelen er naast de zeesterren ook bijzondere schelpen en andere zeedieren, zoals kwallen en kreeftjes, aan." Wel raadt hij aan om niet te lang te wachten. De dieren kunnen na een tijdje gaan stinken, en daarom worden de stranden soms opgeruimd, zeker nu er met de herfstvakantie meer mensen op het strand worden verwacht.