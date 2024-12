Zeesterren massaal aangespoeld op stranden: dit is de mogelijke oorzaak

De afgelopen dagen liggen verschillende stranden vol met zeesterren, scheermessen en andere zeedieren. Strandbezoekers delen online beelden van de diertjes die in groten getale op de Nederlandse kust zijn aangespoeld, van Wijk aan Zee en IJmuiden tot Bloemendaal en Wassenaar. In bovenstaande video zie je hoe het strand in Zandvoort bezaaid ligt met de zeedieren.

Dit soort massale strandingen gebeuren vaker. Volgens Ecomare, een centrum voor natuur en educatie op Texel, hebben zulke massale stranding te maken met het weer, en harde aflandige wind. "Dit is meestal in de winter. De dieren zijn verlamd van de kou," legt Ecomare uit. "Bijna altijd zijn dat kleintjes," voegt de organisatie toe.

Zeesterren leven vaak tussen mosselbanken op het wad. Bij koud weer en sterke stromingen verliezen de dieren hun grip op de bodem en worden ze door de stroming naar de kust gedreven.

Niet teruggooien

Hoewel het een triest gezicht kan zijn, maken experts zich weinig zorgen over de zeesterrenpopulatie. Zulke strandingen hebben doorgaans geen grote impact op het ecosysteem, vertelde zeebioloog Johan Craeymeersch ons al eerder. "Als ze een tijd uit het water zijn overlijden ze, maar zelfs als ze massaal sterven, komen ze wel weer terug", vertelde hij vorig jaar. Bovendien zijn de aangespoelde dieren een belangrijke voedselbron voor vogels, zoals meeuwen.

Strandbezoekers wordt afgeraden om aangespoelde zeesterren terug in zee te gooien. De meeste dieren zijn al gestorven of te zwak om te overleven. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in de voedselketen en vormen ze een natuurlijke voedingsbron voor andere dieren.