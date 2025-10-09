Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Herfstvakantie start droog: zon breekt door, wel koude nachten

Weerbericht

Vandaag, 07:51

Link gekopieerd

Het is rustig herfstweer in Nederland. Donderdag overheersen nog de wolken, maar het blijft overal droog. Alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

De temperatuur loopt daar op tot zo’n 17 graden, in de rest van het land wordt het 15 à 16 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind, aan de kust wat krachtiger. In de avond en nacht verandert er weinig: het blijft droog met veel bewolking. De temperatuur daalt tot rond de 9 graden, bij opklaringen kan het nog wat kouder worden.

Vanaf vrijdag laat de zon zich vaker zien, al blijft het een gevecht tussen wolken en zon. Tijdens het weekend, als in het zuiden de herfstvakantie begint, houden de droge omstandigheden aan. De dagen verlopen rustig met een aangename herfstzon, maar in de nachten wordt het flink kouder en kan er mist ontstaan die tot in de ochtend blijft hangen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.