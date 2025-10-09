Herfstvakantie start droog: zon breekt door, wel koude nachten

Het is rustig herfstweer in Nederland. Donderdag overheersen nog de wolken, maar het blijft overal droog. Alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

De temperatuur loopt daar op tot zo’n 17 graden, in de rest van het land wordt het 15 à 16 graden. Er waait een zwakke tot matige westenwind, aan de kust wat krachtiger. In de avond en nacht verandert er weinig: het blijft droog met veel bewolking. De temperatuur daalt tot rond de 9 graden, bij opklaringen kan het nog wat kouder worden.

Vanaf vrijdag laat de zon zich vaker zien, al blijft het een gevecht tussen wolken en zon. Tijdens het weekend, als in het zuiden de herfstvakantie begint, houden de droge omstandigheden aan. De dagen verlopen rustig met een aangename herfstzon, maar in de nachten wordt het flink kouder en kan er mist ontstaan die tot in de ochtend blijft hangen.