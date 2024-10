Heerlijk nazomerweekend op komst met volop zon en aangename temperaturen

Na een regenachtige start van de week worden we dit weekend beloond met prachtig nazomerweer. De zon laat zich geregeld zien en met temperaturen rond de 15 graden is het heerlijk weer om het terras op te gaan, meldt weervrouw Laura Osinga.

De dag begint vrijdag met hier en daar wat mist en nevel, maar deze lossen snel op. In de ochtend is het nog fris, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 3 graden. Op sommige plekken vormen zich stapelwolken, maar de zon laat zich regelmatig zien.

In de middag trekt de bewolking weg en kunnen we genieten van de stralende zon. De temperatuur stijgt tot ongeveer 15 graden. Ook zaterdag schijnt de zon volop en wordt het een heerlijke nazomerdag.

Wisselvallige week op komst

Het weekend is ideaal voor wie wil genieten van het mooie weer, maar na het weekend hebben we toch de paraplu weer nodig. Hoewel de temperaturen stijgen tot zo'n 19 graden, krijgen we te maken met stevige buien. Voor wie nog even wil genieten van de zon, is het dus slim om dit weekend lekker het terras op te gaan.