Zonnige dagen in aantocht: ideaal terrasweer op komst

Voor de mensen die dachten dat het gedaan was met mooie zonnige dagen op het terras: zij hebben het mis. De komende dagen wordt het namelijk goed terrasweer in vrijwel het hele land. Wel wordt aangeraden om een vestje of jasje mee te nemen, het blijft natuurlijk wel herfst.

Vanaf morgen begint de reeks mooie dagen al. Donderdag en vrijdag krijgt de zon aardig wat ruimte en stijgt het kwik naar 16 graden. "Dat is een normale temperatuur voor de tijd van het jaar," laat weervrouw Laure Osinga weten. Na een paar koudere en nattere dagen is dat voor veel mensen een welkom vooruitzicht.

Zaterdag krijgt de zon het iets moeilijker en is er meer bewolking. Het wordt met 15 graden iets frisser, maar met een jas aan kun je nog prima een drankje doen op het terras.

Wisselvallig en warmer

Aan het einde van de week krijgen we te maken met een wisselvalliger weerbeeld, met meer regen. Kouder wordt het echter niet. "Maandag kunnen we weer temperaturen richting de 20 graden verwachten," besluit Osinga. Wel wordt het dan regenachtig, dus misschien kun je je drankje dan beter binnen doen.