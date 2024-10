Vanaf donderdag zonnig herfstweer: dit is wat je kunt verwachten

Na een behoorlijk onstuimige week krijgen we vanaf woensdag een overgang naar een stabielere periode. Woensdag hebben we nog wel de paraplu nodig om droog aan te komen op werk, school of in de supermarkt, maar later deze week kunnen we genieten van droog en zonnig herfstweer.

De ochtend begint in veel delen van het land nat. Een strook neerslag trekt van noord naar zuid en verlaat in de loop van de ochtend het land via België. De temperatuur varieert in de ochtend van 9 graden in Limburg tot 13 graden in het noorden van Noord-Holland. De wind is rustig, maar trekt in de middag aan.

In de middag kunnen de kustprovincies te maken krijgen met een vrij krachtige wind (snelheden van 29 tot 38 kilometer per uur). In combinatie met de lage temperaturen van rond de 15 graden kan het kouder aanvoelen. "Het is met deze temperaturen zeker aan te raden om een dikke jas aan te trekken," vertelt weervrouw Laura Osinga. Het blijft in de middag wel droog, "alhoewel er in het noorden van het land een spat regen kan vallen. Daar is ook nog een beetje ruimte voor de zon, een voorbode van het weerbeeld voor de komende dagen."

Zonnig en droog herfstweer voor de boeg

Vanaf donderdag kunnen we fraai herfstweer verwachten. Het wordt gemiddeld zo'n 16 graden, het blijft vrijwel droog en de zon krijgt weer meer ruimte. "Vrijdag krijgt de zon nóg meer ruimte, maar daarna wordt het weer wat lastiger," vervolgt Osinga.

De nachten in het weekend kunnen koud worden, met temperaturen van 3 tot 5 graden. Plaatselijk kan er aan de grond vorst ontstaan.

Aan het einde van de week krijgen we te maken met een wisselvalliger weerbeeld, met meer regen. Kouder wordt het echter niet. "Maandag kunnen we weer temperaturen richting de 20 graden verwachten," besluit Osinga.