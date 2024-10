Oktober is herfstachtig begonnen: bewolkt en vooral regenachtig

De eerste dag van oktober is onstuimig en behoorlijk regenachtig begonnen. Op sommige plekken is er 's ochtends vroeg al 20 tot 25 millimeter regen gevallen. De code geel van het KNMI is ingetrokken, maar alsnog blijft er een krachtige wind met een windkracht van 6 tot 7.

Het is vandaag overwegend bewolkt en regenachting en daarbij waait het ook nog eens stevig uit zuidelijke richtingen. Deze ochtend valt de meeste regen in het westen en in de loop van de ochtend zal de wind wat afnemen.

De vele regen dinsdagochtend zorgt voor grote problemen op de weg. De ANWB meldt dat er meer dan 1000 kilometer file op de weg staat. Ook het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven voor hinder op de weg, door bijvoorbeeld afbrekende takken.

Herfstweer neemt af

Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met de meeste regen in de noordelijke helft van het land In het zuiden wordt het iets sneller wat droger en kan zelfs de zon doorbreken. Warmer dan 15 graden wordt het niet, in de loop van de avond koelt het zelfs af naar 10 graden. Komende nacht wordt het rustiger en droger.

En wordt het dan woensdag wat beter? Iets, want er valt nog een enkele bui maar de zon komt er wel wat regelmatiger doorheen. Het herfstweer zal daarna wat afnemen en overdag komt er meer zon. De nachten zijn wat kouder rond de 10 tot 12 graden, met kans op mist in de vroege ochtend. Door de zon zal het overdag wat warmer worden, denk aan zo'n 16 graden.