Drukste ochtendspits van het jaar: op hoogtepunt bijna 1100 kilometer file

Er was dinsdagochtend sprake van de drukste ochtendspits dit jaar, laten ANWB en Rijkswaterstaat weten. De drukte kwam door een combinatie van reguliere drukte gecombineerd met ongelukken en weersomstandigheden, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat registreerde 658 kilometer file op rijkswegen, een record in de ochtend dit jaar. ANWB zag de teller oplopen tot 1087 kilometer. "Een ochtendrecord. Dit jaar was het in de avond wel eens nóg drukker", aldus een woordvoerder. Vooral in de omgeving Rotterdam is het druk. Daar zijn werkzaamheden en ook nog ongelukken gebeurd op de A16 en A20. Verder is het onder meer druk bij Den Bosch en Nijmegen.

Volgens de ANWB, die zowel de snelwegen als N-wegen meetelt, stond er tegen 09.00 uur nog een gezamenlijke filelengte van ruim 700 kilometer. Volgens Rijkswaterstaat, die alleen de snelwegen meetelt, stond er nog zo'n 390 kilometer file.

Stormachtig weer

Ook het KNMI heeft een waarschuwing uitgegeven voor hinder op de weg. Volgens hen kunnen door het stormachtige weer takken afbreken of voorwerpen omwaaien, wat schade kan veroorzaken en het verkeer verder kan verstoren.

De spits is daarmee zwaar, maar volgens de ANWB valt het nog enigszins mee ten opzichte van de verwachtingen. Er was door het KNMI tot 10.00 uur code geel voorspeld in Zeeland en Zuid-Holland, maar dat weeralarm werd eerder ingetrokken.