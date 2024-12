Grijze feestdagen met zachte temperaturen, kans op een natte jaarwisseling

Helaas geen witte, maar grijze kerst dit jaar. Het is woensdag door heel het land bewolkt en op een aantal plaatsten is het mistig. Hier en daar zal er wat motregen vallen. Al met al druilerig weer. De temperaturen zijn zacht, met op veel plaatsen dubbele cijfers, zo'n 10 à 11 graden. Gemiddeld gezien hoort het op eerste kerstdag 6 graden te zijn.

In de avond en de nacht blijft het overal bewolkt. Het is nevelig en er kan wat motregen vallen. Lokaal is er kans op mist. In Zuid-Limburg kan het wat opklaren. De temperatuur blijft hoog, zo'n 7 à 8 graden bij een zwakke tot matige wind.

Ook tweede kerstdag verloopt op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het zuidoosten en later misschien ook in het noordoosten wat ruimte voor de zon. Lokaal kan er wat motregen vallen, maar veel stelt het niet voor. Ook is er kans op mist. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 11 graden bij een zwakke tot matige wind

Regen op oudejaarsdag

Vrijdag en zaterdag blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur daalt iets naar 7 à 8 graden. Op zondag valt er een bui, maar is er wel wat zon. Maandag zal de zon zich ook af en toe laten zien. Het blijft dan droog, maar op oudejaarsdag gaat het regenen. Ook tijdens de jaarwisseling is het waarschijnlijk niet overal droog.

